Каррера: "Предложений и контактов с российскими клубами у меня не было"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера, который недавно возглавил греческий АЕК, рассказал, что из России у него не было предложений о работе. Об этом сообщает Sport24.



"С лета у меня было несколько вариантов, но это было все не то. Были переговоры с клубами, но позже делали выбор не в мою пользу. Предложений и контактов с российскими клубами у меня не было", - сказал Каррера.

Массимо Каррера работал в московском "Спартаке" с 2016 по 2018 год. Вместе с ним команда пришла к чемпионству России в сезоне-2016/17.

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