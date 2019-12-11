Каррера: "Предложений и контактов с российскими клубами у меня не было"

Теги массимо каррераспартак москвааек

Каррера: "Предложений и контактов с российскими клубами у меня не было"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера, который недавно возглавил греческий АЕК, рассказал, что из России у него не было предложений о работе. Об этом сообщает Sport24.

"С лета у меня было несколько вариантов, но это было все не то. Были переговоры с клубами, но позже делали выбор не в мою пользу. Предложений и контактов с российскими клубами у меня не было", - сказал Каррера.

Массимо Каррера работал в московском "Спартаке" с 2016 по 2018 год. Вместе с ним команда пришла к чемпионству России в сезоне-2016/17.

А еще: Каррера обратился к игрокам АЕКа| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сампаоли покинул пост главного тренера "Сантоса"

Сампаоли покинул пост главного тренера "Сантоса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 15 38
2 Ювентус Ювентус 15 36
3 Лацио Лацио 15 33
4 Кальяри Кальяри 15 29
5 Рома Рома 15 29
6 Аталанта Аталанта 15 28
7 Наполи Наполи 15 21
8 Парма Парма 15 21
9 Торино Торино 15 20
10 Милан Милан 15 20
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 15 18
12 Болонья Болонья 15 16
13 Фиорентина Фиорентина 15 16
14 Сассуоло Сассуоло 14 15
15 Лечче Лечче 15 15
16 Удинезе Удинезе 15 15
17 Сампдория Сампдория 15 12
18 Дженоа Дженоа 15 11
19 Брешия Брешия 14 10
20 СПАЛ СПАЛ 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов