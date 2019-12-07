Каррера прилетел в Грецию
Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера в ближайшее время возглавит АЕК.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский специалист уже прилетел в Афины.
В греческой столице Каррера должен подписать двухлетний контракт с местным грандом.
Напомним, что 55-летний тренер покинул "Спартак" в октябре 2018 года и с тех пор остаётся безработным.
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