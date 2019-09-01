Каррера прилетит в Москву 12 сентября
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера будет присутствовать на церемонии награждения международной премии Football Heroes Awards. Об этом сообщает Sport24.
Мероприятия состоится 12 сентября.
"Очень рад снова приехать в Москву и участвовать в премии Football Heroes Awards. Очень приятно, что церемония объединит всех, кто развивает футбол по всему миру", - сказал Каррера.
Напомним, 55-летний специалист работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год. Вместе с ним клбу выиграл чемпионат России впервые за 16 лет.
Сейчас Каррера является безработным.
А еще: Каррера мог стать тренером "Реала"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4