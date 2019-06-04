Каррера присоединился к киберспортивной лиге



Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера присоединился к киберспортивному проекту Virtual Pro League (VPL), сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, VPL сделает акцент на российский рынок из-за огромной популярности Карреры в России. В рамках проекта состоится турнира по FIFA 19 - Carrera Championship. Финал пройдет в Москве.

Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

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