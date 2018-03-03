Каррера признал превосходство "Локомотива" над "Спартаком"

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Каррера признал превосходство "Локомотива" над "Спартаком"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера признал превосходство другой столичной команды "Локомотива" над своими подопечными.

"Да, у них на восемь очков больше. На данный момент они доказали, что они сильнее нас. Они - фавориты в борьбе за чемпионство. "Локомотив" - это команда, которую надо побеждать. И "Локомотив" доказывает, что этот клуб - в той же весовой категории, что и "Зенит", ЦСКА и "Спартак". Не просто так они - первые в турнирной таблице.

Безусловно, для нас это очень важный матч. Мы должны постараться сократить разрыв от "Локомотива". Я знаю, что нам нужно, чтобы это сделать. Я смотрю в свой "огород", а не в чужой", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Ари рассказал о просьбах фанатов "Спартака". | soccernews.ru

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