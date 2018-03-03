Каррера признал превосходство "Локомотива" над "Спартаком"
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера признал превосходство другой столичной команды "Локомотива" над своими подопечными.
"Да, у них на восемь очков больше. На данный момент они доказали, что они сильнее нас. Они - фавориты в борьбе за чемпионство. "Локомотив" - это команда, которую надо побеждать. И "Локомотив" доказывает, что этот клуб - в той же весовой категории, что и "Зенит", ЦСКА и "Спартак". Не просто так они - первые в турнирной таблице.
Безусловно, для нас это очень важный матч. Мы должны постараться сократить разрыв от "Локомотива". Я знаю, что нам нужно, чтобы это сделать. Я смотрю в свой "огород", а не в чужой", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.
Напомним, Ари рассказал о просьбах фанатов "Спартака". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Краснодар
|21
|39
|3
|ЦСКА Москва
|21
|38
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|38
|5
|Спартак Москва
|20
|37
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Арсенал Тула
|20
|25
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Ростов
|21
|25
|11
|Рубин
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|21
|22
|14
|Анжи
|21
|20
|15
|Тосно
|20
|20
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12