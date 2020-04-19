Каррера признался, что скучает по фанатам "Спартака"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера, который на данный момент возглавляет афинский АЕК, в инстаграме признался, что скучает по фанатам красно-белых.



"Фанатам "Спартака" желаю всего самого лучшего. Скучаю по Москве. Это отличный город. Скучаю по фанатам, по победам, по эмоциям, которые они дарили мне", - сказал Каррера в прямом эфире с Марией Командной.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб чемпионом РПЛ и Суперкубка России. С декабря 2019 года специалист тренирует АЕК, который в турнирной таблице чемпионата занимает 3 место.

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