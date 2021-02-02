Каррера продолжил онлайн-стычку с Паршивлюком

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Каррера продолжил онлайн-стычку с ПаршивлюкомБывший наставник "Спартака" Массимо Каррера продолжил дистанционный конфликт с защитником "Динамо" Сергеем Паршивлюком, который ранее защищал цвета "красно-белых". 

Напомним, футболист заявил, что его уходу из "Спартака" поспособствовали ветераны клуба. Их мнение имело большое значение для Карреры. Итальянец назвал слова Паршивлюка ложью, а Сергей ответил: "Меня можно обвинять в чем угодно, но только не во лжи".

"Я уже ответил Паршивлюку и сделал это потому, что он меня упомянул. Я уже привык: что бы ни случилось, виноват я. Именно эта история меня больше разочаровывает, чем беспокоит", — сказал Каррера в беседе с корреспондентом Sport24.

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