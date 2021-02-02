Каррера продолжил онлайн-стычку с Паршивлюком

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера продолжил дистанционный конфликт с защитником "Динамо" Сергеем Паршивлюком, который ранее защищал цвета "красно-белых".

Напомним, футболист заявил, что его уходу из "Спартака" поспособствовали ветераны клуба. Их мнение имело большое значение для Карреры. Итальянец назвал слова Паршивлюка ложью, а Сергей ответил: "Меня можно обвинять в чем угодно, но только не во лжи".