Каррера прокомментировал информацию о возможном назначении в один из клубов РПЛ

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Каррера прокомментировал информацию о возможном назначении в один из клубов РПЛ

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что думает об информации о том, что он может возглавить один из российских клубов. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"Все предложения мне поступали были не из России. С российскими клубами меня связывают только слухи. Что касается Ирана - да, было предложение, которое я не принял. Мне не понравился сам проект", - сказал тренер.

Напомним, 55-летний итальянец остается без работы с момента, как покинул московский "Спартак". Красно-белых специалист возглавлял с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб стал чемпионом России.

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