Каррера прокомментировал интерес "Спартака" к Вериссимо

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Каррера прокомментировал интерес "Спартака" к ВериссимоГлавный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал интерес своего клуба к защитнику бразильского "Сантоса" Лукасу Вериссимо.

"Вериссимо - это футболист, в котором мы заинтересованы. Однако на данный момент он не является игроком "Спартака", - приводит слова наставника "красно-белых" 8news.

Напомним, "Спартак" записал видеообращение в связи с расистским скандалом. | soccernews.ru

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