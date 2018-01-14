Каррера прокомментировал интерес "Спартака" к Вериссимо

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал интерес своего клуба к защитнику бразильского "Сантоса" Лукасу Вериссимо.

"Вериссимо - это футболист, в котором мы заинтересованы. Однако на данный момент он не является игроком "Спартака", - приводит слова наставника "красно-белых" 8news.

Напомним, "Спартак" записал видеообращение в связи с расистским скандалом. | soccernews.ru