Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал итоги жеребьевки для российских клубов в Лиге Европы.

"Конечно, вот так с ходу самым серьезным оппонентом видится "Атлетико". Тут, наверное, и объяснять ничего не надо. Но быть фаворитом - одно, а суметь выиграть - другое. "Атлетико" нужно выложиться на все сто, а то и больше, если он хочет пройти "Локомотив". "Лейпциг" только что выбил "Наполи", а "Наполи" - лидер серии А. "Зениту" не позавидуешь. "Лион" представляет чемпионат Франции, который никак слабым не назовешь, поэтому и для ЦСКА жеребьевка - не подарок.

Короче говоря, всем российским клубам придется трудно, но то, что сразу три команды вышли в 1/8, а мы остановились в шаге от этого, говорит о том, что чемпионат России не так уж плох, как иногда пытаются его представить", - цитирует наставника "красно-белых" bobsoccer.ru.

Напомним, Каррера подвел итог выступлениям "Спартака" в еврокубках. | soccernews.ru