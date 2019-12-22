Каррера прокомментировал ничейный матч АЕК

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Каррера прокомментировал ничейный матч АЕК

Главный тренер АЕК Массимо Каррера высказался о ничейном результате в матче с "Ламией" в чемпионате Греции.

Это первая ничья АЕК под руководством итальянского специалиста, который недавно возглавил клуб.

"Мы понимали, что игра будет непростая, так как "Ламиа" не проигрывает дома. Мы не смогли победить, и важно было не проиграть", - сказал Каррера.

АЕК, имея в активе 28 баллов, занимает 3 место в турнирной таблице.

А еще: АЕК победил во втором матче подряд после назначения Карреры| http://soccernews.ru
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