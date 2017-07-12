Каррера прокомментировал отсутствие Зобнина

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера верит в то, что игра его команды никак не изменится в связи с травмой Романа Зобнина.

Напомним, что футболист травмировался в товарищеском матче сборной России с Венгрией (3:0).

"Зобнин очень важен для нас, он мог закрывать две-три позиции на поле. Наша игра не изменится, изменятся лишь исполнители на его месте", - сказал наставник.

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