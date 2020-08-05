Каррера прокомментировал переход Кокорина в "Спартак"

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о решении "красно-белых" подписать экс-форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Кокорин - потрясающий игрок. Он именно тот нападающий, который наделён великолепной техникой. Кроме того, у Кокорина всё отлично с физической формой. Александр много забивает, делает результативные передачи. Но, что самое главное, Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол. Мне кажется, что у Александра всё получится в "Спартаке", - сказал Каррера.

Напомним, что Кокорин присоединился к "Спартаку" на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "3+1".

В столичном клубе 29-летний футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

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