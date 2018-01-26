Каррера прокомментировал переход Максимовича в "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал переход защитника "Наполи" Николы Максимовича в московский клуб.

"Максимович прибудет в расположение команды завтра, мы ещё не общались. Предпочитаю знакомиться лично и хочу посмотреть ему в глаза. Если защитник хороший, ему не важно, по какой схеме играть - с тремя футболистами сзади или четырьмя. Максимович хорошо играл в "Торино", он способен выйти в центре обороны и справа, это сильный и быстрый игрок. Посмотрим, как он проявит себя. У него есть десять матчей, чтобы убедить меня и клуб" - сказал Каррера.

Напомним, что "Спартак" арендовал Максимовича на ближайшие полгода без права последующего выкупа. | http://soccernews.ru