Каррера прокомментировал переход Максимовича в "Спартак"

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Каррера прокомментировал переход Максимовича в "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал переход защитника "Наполи" Николы Максимовича в московский клуб.

"Максимович прибудет в расположение команды завтра, мы ещё не общались. Предпочитаю знакомиться лично и хочу посмотреть ему в глаза. Если защитник хороший, ему не важно, по какой схеме играть - с тремя футболистами сзади или четырьмя. Максимович хорошо играл в "Торино", он способен выйти в центре обороны и справа, это сильный и быстрый игрок. Посмотрим, как он проявит себя. У него есть десять матчей, чтобы убедить меня и клуб" - сказал Каррера.

Напомним, что "Спартак" арендовал Максимовича на ближайшие полгода без права последующего выкупа. | http://soccernews.ru

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