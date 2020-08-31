Каррера прокомментировал переход Миранчука в "Аталанту"

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Каррера прокомментировал переход Миранчука в "Аталанту"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".

Напомним, что бергамский клуб купил хавбека у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро.

"Я думаю, что у Алексея Миранчука есть все качества для того, чтобы он отлично проявил себя в "Аталанте", - подчеркнул Каррера.

Воспитанник "Локомотива" Миранчук сыграл за "железнодорожников" 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.

Не пропустите: Сёмин оценил шансы Миранчука заиграть в "Аталанте". | http://soccernews.ru
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