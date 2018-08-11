Каррера прокомментировал победу над "Анжи"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвёл итоги матча третьего тура чемпионата России против "Анжи".

"Любой команде сложно против команды, которая запирается и просто выбрасывает мяч вперёд. Мы не получили никаких контратак. "Спартак" играл организованно, ничего не позволил "Анжи". Мы не могли сделать больше, мы сделали то, что нужно для победы. Бывают матчи, когда есть один голевой момент, а получается забить три гола, а бывает, когда не можешь, имея много шансов" - сказал Каррера.

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