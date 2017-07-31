Каррера прокомментировал победу над "Краснодаром"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался после матча третьего тура чемпионата России против "Краснодара".

"Всегда нужно что-то улучшать, но сегодня мы играли против хорошей команды. Мы хорошо держали позиции, хотя и позволили сопернику создать несколько моментов. Тем не менее, и у нас были ещё голевые эпизоды, которые нам реализовать не удалось" - сказал Каррера.

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