Каррера прокомментировал победу над "Ростовом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался после матча 29-го тура чемпионата России против "Ростова".

"В первом тайме мы хорошо вели игру, потом немного поменяли схему, старались больше играть между линиями и забили два хороших гола. Поздравляю ребят. Что касается замен, то, если хочешь победить, надо рисковать. Нельзя сидеть в обороне, необходимо атаковать. У "Спартака" было желание выиграть, потому что есть важная цель. Ребята выложились на сто процентов, и мы победили" - сказал Каррера.

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