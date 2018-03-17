Каррера прокомментировал победу над "Рубином"

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Каррера прокомментировал победу над "Рубином"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился эмоциями после матча 23-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Рубин" хорошо начал второй тайм и нам это осложнило жизнь. "Рубин" - это команда, которая хорошо играет в футбол. Нам было тяжело, но это нормально, когда играешь против подобных команд. У нас было несколько моментов в первом тайме, но забили всего один. Когда не забиваешь, то становится тяжело. После гола "Рубина" мы поменяли игру в центре поля и переломили ход встречи. Кроме того, мои ребята показали характер" - сказал Каррера.

Напомним, что "Спартак" победил "Рубин" со счётом 2:1. | http://soccernews.ru

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