Каррера прокомментировал победу над тульским "Арсеналом"

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Каррера прокомментировал победу над тульским "Арсеналом"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера подвёл итоги матча 19-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Сначала было холодно, но в конце матча стало довольно жарко. Это доказывает, что команда стремится к победе до самого конца. Знали, что будет сложно, потому что "Арсенал" играет в хороший футбол. Но мы забили в важный момент матча. "Спартак" пытался играть в свой футбол, но поле не позволяло это сделать. Поэтому мы стали действовать за счёт дальних передач, хоть это и не наш стиль. Я рад, что мы боролись, играли против хорошей команды. Это правильный настрой. Не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца" - сказал Каррера.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал Тула" - "Спартак". | http://soccernews.ru

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