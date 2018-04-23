Каррера прокомментировал поражение от "Ахмата"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвёл итоги матча 27-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер. Я знаю в чём заключались ошибки, но оставлю это для себя. Мне это будет уроком. Такие моменты полезны для роста. Недооценка? Нет, её не было" - сказал Каррера.

Не пропустите видеообзор матча "Спартак" - "Ахмат". | http://soccernews.ru