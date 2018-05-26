Каррера прокомментировал решение Сарри отказать "Зениту" ради "Челси"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал решение своего соотечественника Маурицио Сарри отказать "Зениту" ради работы в "Челси".

"Он очень уважаемый тренер и был бы серьёзным соперником для меня, но "Челси" действительно более привлекательный вариант. Поэтому думаю, что выбор Маурицио предсказуем" - цитирует Карреру Calcio Napoli 24.

Ранее стало известно, что 59-летний Сарри уже согласовал контракт с "Челси". | http://soccernews.ru