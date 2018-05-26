Каррера прокомментировал решение Сарри отказать "Зениту" ради "Челси"

Теги массимо каррераспартак москвамаурицио сарризенит санкт-петербургчелси

Каррера прокомментировал решение Сарри отказать "Зениту" ради "Челси"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал решение своего соотечественника Маурицио Сарри отказать "Зениту" ради работы в "Челси".

"Он очень уважаемый тренер и был бы серьёзным соперником для меня, но "Челси" действительно более привлекательный вариант. Поэтому думаю, что выбор Маурицио предсказуем" - цитирует Карреру Calcio Napoli 24.

Ранее стало известно, что 59-летний Сарри уже согласовал контракт с "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов