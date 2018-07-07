Каррера прокомментировал скандальную историю с участием Промеса

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Каррера прокомментировал скандальную историю с участием Промеса

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал скандальную историю с участием полузащитника своей команды Квинси Промеса.

Ранее СМИ сообщали о том, что голландец избил свою жену во время отпуска на Ибице.

"У меня пока не было с ним длительной беседы. Мне Промес сказал, что был небольшой инцидент, но не более того. Жену он не бил. В клубе мне тоже сказали, что ничего страшного не случилось" - сказал Каррера.

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