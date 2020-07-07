Каррера прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Спартак"

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Каррера прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Спартак"

Наставник АЕК Массимо Каррера отреагировал на слухи о том, что он может вновь возглавить "Спартак".

"Это неправда. Я полностью сконцентрирован на ближайших матчах АЕК. У меня есть соглашение с клубом. Я хочу продолжить здесь работу и отработать свой контракт до конца. Никто из "Спартака" не контактировал со мной", - приводит слова Карреры gazzetta.gr.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб завоевал два трофея.

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