Каррера прокомментировал слухи о возможной работе в российском клубе

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что думает о слухах о том, что он может возглавить один из российских клубов. Об этом сообщает Sport24.



"То, что действительно могло произойти - работа в Иране. Из Ирана было два предложения. Еще были предложения из Италии.

Контактов с "Оренбургом", "Динамо" и "Рубином" у меня не было. Ни с кем не общались, это просто слухи", - сказал Каррера.



Наставник возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб впервые за 16 лет выиграл чемпионство России.



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