Каррера прокомментировал своё увольнение из "Спартака"

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился мыслями о своём увольнении из московского клуба, которое произошло полгода назад.

"Мы всего на очко отставали от второго места в турнирной таблице, а не боролись за выживание. Возможно, решение о моей отставке было поспешным, но что поделать. Есть сожаления, но я двигаюсь дальше", - цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.

54-летний Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл РПЛ и Суперкубок России.

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