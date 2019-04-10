Каррера прокомментировал своё увольнение из "Спартака"

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Каррера прокомментировал своё увольнение из "Спартака"

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился мыслями о своём увольнении из московского клуба, которое произошло полгода назад.

"Мы всего на очко отставали от второго места в турнирной таблице, а не боролись за выживание. Возможно, решение о моей отставке было поспешным, но что поделать. Есть сожаления, но я двигаюсь дальше", - цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.

54-летний Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл РПЛ и Суперкубок России.

Не пропустите: Каррера: "У меня есть большое желание работать, но предложений пока нет". | http://soccernews.ru

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