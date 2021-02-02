Каррера прокомментировал вероятное возвращение Промеса в "Спартак"
Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера поделился мыслями о перспективах вингера "Аякса" Квинси Промеса в составе "красно-белых" в случае возвращения.
"Промес - отличный футболист. Уверен, если он вернётся, то будет иметь очень большое значение для команды, влиять на её игру, как он всегда и делал", - считает итальянский тренер.
Ранее сообщалось, что "красно-белые" согласовали аренду голландца до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
29-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.
Не пропустите: Глушаков отреагировал на возможное возвращение Промеса в "Спартак". | http://soccernews.ru
главное
-
"Саутгемптон" арендовал у "Ливерпуля" Минамино
-
Защитник "Ливерпуля" Матип выбыл до конца сезона
-
"Шальке" бесплатно подписал Мустафи. "Арсенал" покупал его за 41 миллион евро
-
Главные новости дня: 1 февраля
-
"Барселона" отомстила "Атлетику", "Реал" провалился дома, а "Атлетико" снова победил: все результаты 21-го тура Ла Лиги
Лента новостей
-
Хесе заключил контракт с клубом из Сегунды
-
Каррера прокомментировал вероятное возвращение Промеса в "Спартак"
-
"Парма" взяла в аренду форварда "Баварии"
-
"Рубин" усилился двумя игроками "Тамбова"
-
"Саутгемптон" арендовал у "Ливерпуля" Минамино
-
"Арсенал" отдал в аренду двух игроков
-
Дриусси может покинуть "Зенит" ради возвращения в родной клуб
-
Защитник "Ливерпуля" Матип выбыл до конца сезона
-
"Ницца" арендовала защитника "Барселоны"
-
Гвардиола заблокировал переход Диего Косты в "Манчестер Сити"
-
Новые подробности отчисления Селезнёва из "Колоса": украинец выпивал с тренером клуба РПЛ
-
"Шальке" бесплатно подписал Мустафи. "Арсенал" покупал его за 41 миллион евро
-
"Спортинг" вырвал победу над "Бенфикой" в лиссабонском дерби
-
Главные новости дня: 1 февраля
-
"Барселона" отомстила "Атлетику", "Реал" провалился дома, а "Атлетико" снова победил: все результаты 21-го тура Ла Лиги
-
"Ливерпуль" взял в аренду еще одного защитника
-
"Ливерпуль" может отдать Минамино в аренду
-
"Аякс" нашел замену Промесу в "Севилье"
-
"Бетис" дома минимально обыграл "Осасуну"
-
Килиан Мбаппе: "Наш потенциал раскрыт лишь на 70-80%"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23