Каррера прокомментировал вероятное возвращение Промеса в "Спартак"

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера поделился мыслями о перспективах вингера "Аякса" Квинси Промеса в составе "красно-белых" в случае возвращения.

"Промес - отличный футболист. Уверен, если он вернётся, то будет иметь очень большое значение для команды, влиять на её игру, как он всегда и делал", - считает итальянский тренер.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" согласовали аренду голландца до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.

29-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

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