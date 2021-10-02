Каррера прокомментировал вызов Бакаева в сборную России

Фото инстаграм Массимо Карреры

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на приглашение в сборную России полузащитника "красно-белых" Зелимхана Бакаева.

"Я рад за него! Со временем он сможет стать лидером национальной команды, ведь для этого у Зелимхана есть необходимые физические и технические качества. Он серьёзный профессионал и знает, чего хочет. Он отдаст все свои силы, чтобы получить статус лидера", - считает Каррера.

Бакаев сыграл за сборную 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Россияне 8 октября примут Словакию, а 11 октября встретятся со Словенией на выезде.

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