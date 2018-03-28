Каррера: "Промес способен заиграть в другом чемпионате"

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Каррера: "Промес способен заиграть в другом чемпионате"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что лидер "красно-белых" Квинси Промес может проявить себя в более сильном чемпионате.

"Промес является очень сильным игроком. Без сомнения, он способен заиграть в другом чемпионате. Квинси обладает техникой, скоростью и находит слабые места в обороне соперника. Промес продолжает прогрессировать", - цитирует Карреру Tuttomercatoweb.

В этом сезоне 26-летний Промес провел за "Спартак" 29 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

Ранее сообщалось, что им интересуются "Эвертон" и "Вест Хэм".

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