Каррера просил экс-защитника "Спартака" помочь ему с трудоустройством в Малайзии

Фото твиттер "Спартака"

Бывший защитник московского "Спартака" Маурисио дос Сантос Насименто рассказал о своих необычных отношениях с экс-тренером "красно-белых" Массимо Каррерой.

Бразилец считает, что ему пришлось уехать из России из-за позиции итальянца, однако это не помешало специалисту через некоторое время просить помощи у экс-подопечного.

"Если честно, я тогда так и не понял, что произошло. Я хотел остаться в команде, клуб хотел выкупить мой контракт у "Лацио". Но Каррера почему-то решил, что делать этого не стоит. Я точно знаю, что это было его личное решение, а не решение клуба.

И это странно. Потому что в целом мы с ним остались в нормальных отношениях. Потом он даже писал мне и просил, чтобы я помог ему устроиться тренером в "Джохор", - рассказал Маурисио, который выступает за малайзийский клуб с 2018 года.

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