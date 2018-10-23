Каррера проведет пресс-конференцию 24 октября

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера проведет в четверг, 24 октября, проведет пресс-конференцию.

Мероприятие пройдет в международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) МИА "Россия сегодня".

Начало в 16:00 мск.

Напомним, что 22 октября Каррера был уволен с поста наставника "Спартака".

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