Каррера проведет пресс-конференцию 24 октября

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Каррера проведет пресс-конференцию 24 октября

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера проведет в четверг, 24 октября, проведет пресс-конференцию.

Мероприятие пройдет в международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) МИА "Россия сегодня". 

Начало в 16:00 мск.

Напомним, что 22 октября Каррера был уволен с поста наставника "Спартака".

Не пропустите: Каррера устроил прощальный обед для игроков "Спартака", Глушаков отсутствовал. | http://soccernews.ru

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