Каррера провел 50-й матч во главе "Спартака" и занимает второе место по проценту набранных очков с клубом

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Каррера провел 50-й матч во главе "Спартака" и занимает второе место по проценту набранных очков с клубом

Матч 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) стал 50-м для Массимо Карреры в качестве главного тренера "Спартака" в Премьер-лиге.

В них итальянский специалист одержал 31 победу при 11 ничьих и 8 поражениях. Каррера набрал 69,33 процентов очков и по этому показателю уступает только легендарному Олегу Романцеву (82%).

Напомним, что в прошлом сезоне Каррера привел "Спартак" к чемпионскому титулу.

Не пропустите: "Локомотив" - "Спартак" - 0:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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