Каррера провел переговоры с Максимовичем

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Каррера провел переговоры с МаксимовичемГлавный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера провел переговоры с защитником итальянского "Наполи" Николы Максимовичем.

Как информирует Il Mattino, наставник "красно-белых" обсудил с 26-летним беком его возможный переход в стан его клуба. Ожидается, что уже в ближайшее время трансфер серба будет закрыт.

В нынешнем сезоне Максимович сыграл в 4 матчах за "Наполи".

Напомним, Максимович хочет перейти в "Спартак". | soccernews.ru

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