Каррера прояснил своё будущее

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Каррера прояснил своё будущее

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в инстаграме прояснил своё будущее.

"Я прочитал много статей в газетах, но правда такова: в "Спартаке" я чувствую себя как дома. У меня впереди ещё год контракта, и я хочу продолжить тренировать и побеждать со "Спартаком" - написал итальянский наставник.

Ранее сообщалось, что Карреру намерен переманить туринский "Ювентус". 

Не пропустите: Каррера дал ответ "Ювентусу". | http://soccernews.ru

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