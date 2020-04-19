Каррера рассказал, что делает во время карантина
Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, чем занимается во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
"Нам можно выходить только в магазин. Очень тяжело быть дома столько времени, но мы должны принять это. Стрижку в домашних условиях мне сделала жена.
Я читаю газеты, смотрю телевизор, в основном Netflix. Уделяю время работе, просматриваю матчи. С командой работаем через Skype, делаем физические упражнения, беговые тренировки", - сказал Каррера в прямом эфире с Марией Командной.
Отметим, что с 4 мая в Италии частично снимаются запреты, а клубы призывают игроков возвращаться в расположение.
С декабря 2019 года итальянский специалист тренирует греческий АЕК.
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