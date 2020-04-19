Каррера рассказал, что думает о результатах Тедеско в "Спартаке"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера в инстаграме рассказал, что думает о нынешнем наставнике московского клуба Доменико Тедеско.

"Смотрю ли я матчи "Спартака"? Нет, у меня нет времени. Мне нужно думать об АЕК и своих обязанностях.

Что касается результатов "Спартака"... команде нужно время. Это великий клуб, но у него сейчас много молодых игроков. Тедеско может проделать отличную работу", - сказал тренер в прямом эфире журналистки Марии Командной.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб стал победителем Российской Премьер-Лиги и Суперкубка России.

С декабря 2019 года итальянский специалист тренирует греческий АЕК.

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