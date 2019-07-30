Каррера рассказал, что думает о Самедове

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что думает о хавбеке Александе Самедове, который сегодня завершил карьеру.

Ранее футболист заявил, что готов стать спортивным директором "Спартака" и вернуть в клуб Карреру.

"Я работал с Самедовым два года и могу точно сказать, что он профессионал. Он отдает всего себя команде. Он всегда был молчаливым лидером команды. Он верный и честный", - сказал Каррера.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стыли чемпионами России. Осенью 2018 года он покинул клуб.

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