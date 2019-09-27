Каррера рассказал, что ему сложно давался русский язык
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, как он пытался выучить русский язык. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
"У меня был переводчик, который пародировал мою интонацию. Когда я злился он в точности передавал ее.
Я должен был уметь говорить на русском, мне это нужно было. Часто я мог использовать английский. Я пробовал учить русский - это было непросто. Чтобы произнести хорошую речь нужно либо говорить на итальянском, либо хорошо знать русский", - сказал Каррера.
Каррера работал в "Спартаке" с лета 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат России и Суперкубок страны.
А еще: Каррера заявил, что готов поработать с серьезной командой Италии| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|15
|2
|Ювентус
|5
|13
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Торино
|5
|9
|7
|Рома
|5
|8
|8
|Болонья
|5
|8
|9
|Лацио
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|6
|11
|Брешия
|5
|6
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Милан
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|5
|3
|20
|Сампдория
|5
|3