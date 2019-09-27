Каррера рассказал, что ему сложно давался русский язык

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, как он пытался выучить русский язык. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

"У меня был переводчик, который пародировал мою интонацию. Когда я злился он в точности передавал ее.

Я должен был уметь говорить на русском, мне это нужно было. Часто я мог использовать английский. Я пробовал учить русский - это было непросто. Чтобы произнести хорошую речь нужно либо говорить на итальянском, либо хорошо знать русский", - сказал Каррера.

Каррера работал в "Спартаке" с лета 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат России и Суперкубок страны.

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