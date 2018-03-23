Каррера рассказал, когда уйдет из "Спартака"

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Каррера рассказал, когда уйдет из "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он не планирует уходить из клуба.

"В данный момент я не думаю о возвращении в Италию, мои мысли только о "Спартаке". Какие шансы у "Ювентуса" на выход в полуфинал Лиги Чемпионов? Я думаю, что команда Аллегри может пройти "Реал". "Юве" понимает, что обладает большой силой и опытом", - приводит слова Карреры Calciomercato.

Напомним, что контракт Карреры со "Спартаком" истекает летом 2019 года. В данный момент "красно-белые" под руководством итальянского специалиста занимают второе место в Премьер-лиге.

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