Каррера рассказал, кого бы он купил на 300 миллионов евро в "Спартак"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, кого бы он купил на 300 миллионов евро в свой клуб.

"Покупка Смолова - это слишком дорого для "Спартака". Если есть бюджет на пять игроков, а я потрачу все деньги на одного, что потом делать? Будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" Но есть бюджет, на который нужно было усилить команду новыми игроками", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера сравнил ситуацию Глушакова с Бонуччи. | soccernews.ru