Каррера рассказал, кто из его подопечных достоин сравнений с Роналду

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, кто из его подопечных достоин сравнений с лучшим футболистом мира последних двух лет Криштиану Роналду.

"Кто русский Криштиану Роналду? Трудно сказать. Сейчас трудно найти русского Роналду, но есть хорошие игроки. Кого-то из "Спартака" трудно сравнивать с ним. Думаю, что Роналду - это особый игрок, тогда можно назвать Промеса. Он играет на позиции Роналду. Если кто-то хочет повторить успех Криштиану, то должен очень много работать", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Роналду обвинил трех своих партнеров по "Реалу" в своей слабой результативности. | soccernews.ru