Каррера рассказал, кто из российских футболистов готов играть в европейском клубе

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире "Матч ТВ" после матча 3-го тура ЛЧ "Ювентус" - "Локомотив" (2:1) рассказал, кто из российских футболистов готов играть в европейском клубе.

"Я думаю оба Миранчука готовы играть в Европе. И Головин подтвердил свой уровень. По моему мнению у них хорошая физическая подготовка, они готовы играть в европейских клубах. Они могли бы выступать в "Юве", "Роме" или "Милане", - сказал Каррера.

Отметим, Алексей Миранчук забил единственный гол за "Локомотив" в матче с "Ювентусом".

6 ноября "старая сеньора" сыграет с "железнодорожниками" в Москве в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ.

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