Каррера рассказал о готовности травмированных игроков "Спартака" сыграть против "Марибора"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о готовности травмированных игроков своей команды сыграть в матче группового этапа Лиги Чемпионов против словенского "Марибора".

"Зобнин готов играть с первой минуты. Самедов с сегодняшнего дня - в общей группе и тоже в строю. Из тех, у кого проблемы, больше всего вопросов по Ещенко. Сегодня еще посмотрим за его состоянием. Для нас этот матч очень важен. Игра будет непростая, но поле покажет, кто был лучше и больше хотел победить. Самый главный результат - это наша победа. Все остальное не в счет", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Самедов высказался о кризисе, который затронул "Спартак". | soccernews.ru