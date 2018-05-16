Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым

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Каррера рассказал о конфликте с ГлушаковымГлавный тренер "Спартака" Массимо Каррера находится в отличных взаимоотношениях с капитаном команды Денисом Глушаковым.

Напомним, что футболист во второй части сезона потерял место в основном составе.

"Нет. С моей стороны - нет. Я вынужден делать определенный выбор. Я ощущаю недовольство футболистов, которые не играют. Это может быть одной из проблем - тот, кто не играет, возможно, не ощущает себя частью команды.

В прошлом сезоне все было наоборот - футболисты думали о нас, о команде. И те, кто играл, и те, кто не выходил на поле, были единым целым. И не было никакой зависти.

А в этом году тот, кто играл, был доволен. Тот же, кто не играл, проявлял недовольство, думая о себе. Судья всему этому - поле", - сказал он.

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