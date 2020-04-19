Каррера рассказал о матче, который больше всего запомнился в "Спартаке"

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Каррера рассказал о матче, который больше всего запомнился в "Спартаке"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера в прямом эфире журналистки Марии Командной рассказал, какой матч ему запомнился больше всего в период работы в московском клубе.

"Самая запоминающаяся игра со "Спартаком" - победа над "Севильей". Не так просто выиграть 5:1 в Лиге чемпионов", - сказал Каррера.

Напомним, встреча проходила в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб стал победителем Российской Премьер-Лиги и Суперкубка России.

С декабря 2019 года итальянский специалист тренирует греческий АЕК.

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