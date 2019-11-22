Каррера рассказал о перспективах Миранчука в "Ювентусе"

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался об интересе "Ювентуса" к полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что "старая сеньора" интересуется российским игроком.

"У Миранчука большой потенциал. Он быстр и физически силен. Но думаю своего максимума он еще не достиг.

Его перспективы в Серии А хорошие. Футболисты обязаны адаптироваться к другим лигам. Головин сделал это довольно быстро. А с характером Алексея это вполне возможно", - сказал Каррера.

В этом сезоне Миранчук в 17 матчах забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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