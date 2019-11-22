Каррера рассказал о перспективах Миранчука в "Ювентусе"
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался об интересе "Ювентуса" к полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что "старая сеньора" интересуется российским игроком.
"У Миранчука большой потенциал. Он быстр и физически силен. Но думаю своего максимума он еще не достиг.
Его перспективы в Серии А хорошие. Футболисты обязаны адаптироваться к другим лигам. Головин сделал это довольно быстро. А с характером Алексея это вполне возможно", - сказал Каррера.
В этом сезоне Миранчук в 17 матчах забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
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|Команда
|М
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|12
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|12
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|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
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|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
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|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7