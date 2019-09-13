Каррера рассказал о попытке привести Тотти в "Спартак"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что пытался подписать Франческо Тотти в московский клуб.

"Несколько лет назад я хотел пригласить Тотти в "Спартак", однако он, к сожалению, решил завязать с футболом. Франческо является примером верности клубу. Он всегда носил одну форму - форму "Реала", - заявил Каррера.

Тотти всю свою карьеру защищал цвета "Ромы". За "волков" он сыграл 785 матчей и отметился 307 голами.

Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб завоевал чемпионство и Суперкубок России.

Читайте также: Каррера охарактеризовал "Спартак" одним словом. | http://soccernews.ru