Каррера рассказал о ситуации с травмированными и новичками "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о ситуации с травмированными игроками и новичками своей команды.

"Ханни успел сыграть за нас в двух официальных матчах - и это хорошо. У Максимовича есть шанс дебютировать в кубковой игре. Жано должен вернуться в строй уже после "Крыльев". Тимофееву и Тигиеву надо чуть больше времени. Джикии хотелось бы пожелать успеть восстановиться к Чемпионату Мира", - цитирует наставника "красно-белых" Rusfootball.info.

Напомним, Беляев высказался о своем возможном переходе в "Спартак". | soccernews.ru