Каррера рассказал о ситуации в Греции из-за пандемии коронавируса

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Каррера рассказал о ситуации в Греции из-за пандемии коронавируса

Главный тренер афинского АЕКа Массимо Каррера рассказал, как он живет в Греции в ситуации с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

"Все хорошо, мы тут закрылись дома, в Греции. Сейчас у нас все остановилось, а я отдыхаю, провожу время дома. Мы вкусно едим. До вчерашнего дня еще можно было свободно ходить на прогулки. Сейчас сидим и ждем новостей. До конца месяца мы будем обязаны находиться здесь. Хотелось бы, чтобы все закончилось как можно раньше. В Греции немного подтвержденных случаев, не то что в Италии. У игроков ничего не нашли", - сказал Каррера в эфире "Матч ТВ".

55-летний Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года. После 26 туров афинский клуб занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. Отставание клуба от лидирующего "Олимпиакоса" составляет 15 очков.

Напомним, что ранее Каррера тренировал московский "Спартак", с которым становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Не пропустите: Каррера близок к продлению контракта с АЕКом. | http://soccernews.ru
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