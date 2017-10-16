Каррера рассказал о состоянии травмированных игроков "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о ситуации с травмированными игроками.

"Я выпустил Глушакова и Промеса в матче с "Ахматом", потому что не было риска. Они играли, потому что были в состоянии провести матч, выглядели хорошо. Как состояние остальных футболистов? Зобнину остался где-то месяц, Зе Луишу - пара недель" - сказал Каррера.

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